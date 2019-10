Misano, aumenta di 100.000 euro il fondo a sostegno degli studenti più fragili

Attualità

Misano Adriatico

| 13:36 - 16 Ottobre 2019

L'assessore Maria Elena Malpassi.

L'amministrazione comunale di Misano Adriatico ha stanziato, per il sostegno degli studenti più fragili, circa 334.000 euro, con un incremento di 100.000 euro rispetto a due anni fa, all'anno scolastico 2017-18. Nell'anno scolastico appena iniziato sono 51 i bambini ed i ragazzi misanesi in carico al servizio, di cui 7 frequentanti il nido e la scuola dell'infanzia e 44 frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado.



"È fondamentale garantire a tutti il diritto allo studio e all'educazione, con particolare attenzione ai bisogni dei nostri ragazzi più fragili – spiega il vice Sindaco e assessore ai servizi scolastici e alla persona Maria Elena Malpassi -. Proprio per questo motivo come Amministrazione ci impegniamo per rispondere alle sempre più elevate richieste di intervento che ogni anno vengono presentate e condivise al Tavolo Tecnico, sia in termini di aumento di ore sia di casi. Abbiamo tuttavia già chiesto alla Regione Emilia-Romagna di intervenire predisponendo risorse aggiuntive, come avvenuto per l’abbattimento delle rette degli asili nido. Certamente la precocità della diagnosi può offrire una maggiore garanzia di un intervento tempestivo e mirato e a volte può persino portare ad un miglioramento significativo del disturbo già in età prescolare. Ecco perché l'investimento considerevole dell'Amministrazione va visto in chiave preventiva e soprattutto di miglioramento qualitativo del nostro sistema scolastico che deve diventare inclusivo nel suo complesso affinché veramente nessun bambino e ragazzo venga mai lasciato indietro".