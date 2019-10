"Premio Cambiamenti" di Cna per le tre migliori neo imprese, appuntamento a Rimini

Attualità

Rimini

| 12:26 - 16 Ottobre 2019

La premiazione delle imprese riminesi nell'edizione 2018.

Quarta edizione del Premio Cambiamenti di CNA in programma giovedì 17 ottobre alle 17.30 a Rimini ad Innovation Square.



CNA Rimini premia e sostiene le migliori imprese locali nate negli ultimi tre anni che hanno saputo riscoprire le tradizioni, promuovere il proprio territorio e la comunità, innovare prodotti e processi e costruire il futuro.

L’evento, come nelle precedenti edizioni, ha lo scopo di dare visibilità alle imprese premiando il coraggio di fare impresa nel nostro territorio.



Sono 14 le aziende che hanno passato la prima selezione (946 quelle partecipanti al contest nazionale con la finalissima a Roma il 28 novembre) e protagoniste della giornata a loro dedicata. CNA premierà le 3 migliori neo imprese (valutate da una giuria locale secondo i criteri indicati nel regolamento nazionale) con premi per 3 mila euro più benefit oltre alla possibilità di essere eventualmente tra le finaliste a Roma, dove concorreranno al contest nazionale con premi per oltre 30.000 euro.



Le imprese finaliste:



Mister Pyne, Charaka Arte e Design, Coffee Time Film, ComCart, MyEstro, 3D Wiz-Ihan Macrelli, Ameasyng, Stiro io, Napulè, Neverhadbefore, Hopinion, Sia Group, Brudel, Crescentini Gelatisserie