Da Rimini a Cattolica, arrivano i contributi regionali per la sistemazione dei porti

Attualità

Rimini

| 11:57 - 16 Ottobre 2019

Porto di Rimini.

Oltre 3 milioni di euro - 3,2 nel dettaglio - messi a disposizione dalla Regione per sostenere la rigenerazione di sette porti emiliano-romagnoli, nel triennio 2019-2021. I porti interessati dallo stanziamento per progetti di dragaggio dei fondali, messa in sicurezza e manutenzione sono quelli di Cattolica, Cesenatico, Comacchio, Rimini, Bellaria-Igea Marina e Riccione, che si affacciano sull'Adriatico e l'unico approdo fluviale esistente, quello di Boretto sulle sponde del Po, nel Reggiano. A questa cifra si aggiunge uno stanziamento di 100.000 quale contributo alle spese affrontate nel 2019 dalle amministrazioni comunali per la gestione dei cinque porti classificati come regionali: Cattolica, Cesenatico, Comacchio, Goro e Rimini. "Con queste risorse - afferma in una nota l'assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini - e grazie a una programmazione triennale basata su una ricognizione puntuale dei fabbisogni, possiamo dare maggiori certezze ai Comuni per programmare in maniera più efficace le opere necessarie". Guardando alla suddivisione dei finanziamenti, tra i porti di rilevanza regionale la fetta più consistente è stata assegnata a Cesenatico (1 milione di euro per gli investimenti nel triennio 2019-2010, più 15.700 euro di contributi per le spese di gestione 2019), seguito da Comacchio (769.000 euro e 11.130 euro ), Cattolica (590.000 euro e 17.260 euro), Rimini (231.000 euro e 42.520) e Goro (13.390 euro come contributo gestionale 2019). Passando ai porti e agli approdi fluviali di interesse comunale il finanziamento più consistente per la realizzazione del piano triennale di investimenti va a Riccione (365.000 euro), davanti a Bellaria-Igea Marina (195.000 euro) e Boretto (40.000 euro).