Verso il derby Rimini-Cesena, scatta la prevendita. Al Romeo Neri botteghino aperto dalle 17,30

Sport

Rimini

| 11:27 - 16 Ottobre 2019

Scatta mercoledì pomeriggio prevendita per l'incontro Rimini-Cesena, in programma domenica 20 ottobre allo stadio "Romeo Neri" con inizio alle ore 15.

I tagliandi si potranno acquistare nei seguenti punti vendita Go2 presenti in provincia di Rimini:

Tabaccheria Pruccoli, viale Vespucci 69 – Rimini (0541.27656)

Santarcangelo Eventi, via Pascoli 22 – Santarcangelo (0541.623818)

I botteghini dello stadio "Romeo Neri" saranno aperti nelle seguenti giornate:

mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.30

sabato dalle 10 alle 12 e dalle 17.30 alle 19.30

domenica dalle 10 alle 12 e dalle 13.30 alle 15.15



Si potranno acquistare un massimo di 4 biglietti a persona e si ricorda che è necessario presentarsi con un documento di identità che attesti la residenza (sia adulti che bambini), senza di questo non sarà possibile emettere alcun tagliando.

Si consiglia di acquistare il biglietto in prevendita al fine di evitare file ai botteghini.

Anche al botteghino del “Romeo Neri”, sino a un’ora dall’inizio della gara, i tagliandi saranno maggiorati della quota relativa ai diritti.

OSPITI: I residenti nella provincia di Forlì-Cesena potranno acquistare solo i biglietti del Settore Ospiti (Curva Ovest), al costo di € 10 + diritti di prevendita (Under 14 omaggio con regolare biglietto), sino alle ore 19 di sabato. I tagliandi si potranno acquistare nel seguente punto vendita:

Coordinamento Club Cesena, via Cavalcavia 745 – Cesena

Il giorno della gara la biglietteria del Settore Ospiti sarà chiusa.