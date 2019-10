Calcio C, è Mauro Antonioli il nuovo tecnico della Fermana. Ha vinto il ballottaggio con Angelini

Sport

Rimini

| 13:05 - 16 Ottobre 2019

Da sinistra il dg Fabio Massimo Conti, il vice Ivan Piccoli, mister Mauro Antonioli e il ds Massimo Andreatini.





E' Mauro Antonioli il tecnico scelto dalla Fermana per sostituire Flavio Destro silurato dopo la sconfitta interna con l'Imolese. Antonioli, ben conosciuto in Romagna per aver giocato nel Rimini e guidato Bellaria e Ribelle in serie D e poi il Ravenna che ha portato in serie C conquistando poi una brillante salvezza. Lo scorso anno era alla Reggiana con cui in serie D ha centrato i playoff. Seguirà il tecnico il vice Ivan Piccoli. Antonioli ha vinto il ballottaggio con un altro riminese, Beppe Angelini, ex allenatore del Cesena e del Santarcangelo. Il contratto è fino alla fine della stagione. Antonioli ha vinto il ballottaggio con un altro romagnolo, Beppe Angelini. Lunedì nel posticipo la Fermana sarà di scena a Modena. Nel pomeriggio il primo allenamento delc nuovo tecnico.