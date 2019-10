Nasconde marijuana nell'albero del parco, arrestato gambiano 32enne a Rimini

Cronaca

| 10:09 - 16 Ottobre 2019

Marijuana, immagine di repertorio.

Seduto sulla panchina del parco, nascondeva droga nell'albero. Un cittadino del Gambia 32enne, domiciliato a Rimini e regolare sul territorio è stato arrestato dalla Polizia. Nel corso dei costanti controlli che gli agenti fanno nei parchi contro lo spaccio, martedì pomeriggio verso le 17, gli operatori in borghese al Parco XXV Aprile hanno notato una scena sospetta.

Il 32enne era seduto su una panchina in compagnia di due 31enni straniere. Dopo che le donne si erano allontanate, l'uomo si era diretto ad un albero vicino e, con fare sospetto, aveva armeggiato con un involucro nero. Era tornato poi a sedersi preparandosi una sigaretta. Gli agenti, in borghese, si sono avvicinati e qualificati. Il 32enne ha provato a disfarsi della sigaretta. I poliziotti hanno controllato la zona intorno all'albero rinvenendo l'involucro dove, al suo interno, si trovavano 3 confezioni di marijuana per un totale di circa 30 grammi. Addosso gli sono stati trovati 60 euro somma ritenuta provento di spaccio. La perquisizione domiciliare ha dato esito negativo. Il 32enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.



La Polizia di Rimini continuerà ad effettuare controlli, anche in borghese, nei parchi per contrastare le attività di spaccio.