Rimini, controlli in hotel abbandonati, denunciato 35enne per invasione di edifici

Cronaca

Rimini

| 09:48 - 16 Ottobre 2019

Aveva preso residenza in un hotel abbandonato in via Parisano a Rimini. Un 35enne irregolare in Italia, senza fissa dimora, è stato denunciato per invasione di terreni ed edifici. Nell'ambito di controlli costanti fatti dalla Polizia contro il bivacco abusivo in edifici abbandonati, martedì verso le 7.20 del mattino, gli agenti hanno ispezionato la struttura chiusa da tempo. Le tante segnalazioni giunte per strani "via vai" nella zona, hanno portato i poliziotti a verificare la situazione all'esterno e all'interno. La struttura ha una recinzione chiusa con catena e lucchetto e, nonostante la presenza di pannelli di legno a copertura degli ingressi, per il 35enne è stato relativamente facile entrare. All'interno, in condizioni igieniche precarie, addormentato su un lettino da spiaggia, gli agenti hanno trovato l'uomo. Da quanto rilevato il 35enne aveva fatto della stanza al secondo piano la sua residenza. Identificato è risultato destinatario di un decreto di esplusione datato maggio 2019.