Rimini, riempie lo zaino con alimenti e cerca di uscire senza pagare, fermato 49enne

Cronaca

Rimini

| 09:31 - 16 Ottobre 2019

Polizia in azione.

Entra in un supermercato, riempie lo zaino e cerca di uscire senza pagare. Un 49enne originario di Belluno e residente a Rimini è stato denunciato martedì dalla Polizia. L'uomo è entrato verso le 11 nel negozio ed è stato notato dal personale aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali. Il 49enne ha riempito lo zaino con vari generi alimentari ed ha cercato di passare le casse senza pagare. I commessi avevano già avvisato la Polizia e così il 49enne non ha fatto neanche in tempo ad avvicinarsi all'uscita che è stato fermato dal personale del supermercato e dagli agenti arrivati prontamente. Nello zaino sono stati trovati prodotti alimentari per circa 20 euro. Il 49enne si è scusato e si è offerto di pagare la merce sottratta. E' stato denunciato per furto aggravato.