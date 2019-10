Sradicato bancomat alla Grottarossa di Rimini, ingenti i danni

Cronaca

Rimini

09:22 - 16 Ottobre 2019

Un altro bancomat fatto saltare nella notte a Rimini. Ad essere vittima di ignoti malviventi, la Banca Malatestiana in via della Gazzella. La Polizia è intervenuta verso le 3 della notte tra martedì e mercoledì dopo alcune segnalazioni relative ad un'auto scura che, dopo l'esplosione, è scappata verso via Grottarossa. Il bancomat è stato sradicato con la consueta tecnica della "marmotta". Nelle vicinanze è stata anche trovata una torcia, lasciata dai malviventi. L'esplosione ha fatto accorrere sul posto il personale della vigilanza e gli agenti di Polizia. I danni e il bottino sono ancora da quantificare. Al vaglio delle forze dell'ordine anche le immagini delle telecamere di sorveglianza.