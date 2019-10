Calcio C, anche Angelini con Antonioli e Petrone in lizza per la panchina della Fermana

Sport

16 Ottobre 2019

C'è anche Beppe Angelini tra i candidati alla panchina della Fermana.

La Fermana a ore ore scioglierà le riserve sul nuovo mister. Anche se non si escludono sorprese, il sostituto di Flavio Destro, seduto sulla panchina dei gialloblu dal 2016 verrà scelto probabilmente da tre allenatori conosciuti molto bene in Romagna: Mario Petrone, Mauro Antonioli e Beppe Angelini, quest’ultimo lo scorso anno promosso in serie C col Cesena, già alla guida della Primavera bianconera, al Santarcangelo dove ha vinto il campionato di serie D. Mauro Antonioli è stato promsoso col Ravenna dalla D alla C poi salvandosi in terza serie e la stagione scorsa alla Reggiana ha centrato i playoff. I tre allenatori sono rimasti in lizza dopo una folta scrematura avvenuta in seguito ad uans erie di colloqui avvenuto tra lunedì e la giornata di martedì.

Intanto mentre a Trieste si è presentato Carmine Gautieri, a Gubbio dopo l'esonero del tecnico Federico Guidi, è stato annunciato il nome del sostituto: Vincenzo Torrente, già sulla panchina del Gubbio tra il 2009 e il 2011, biennio nel quale portò gli eugubini dalla Seconda Divisione fino alla Serie B. Per l'allenatore di Cetara contratto fino a giugno con un'opzione di rinnovo anche per la prossima stagione. Come ds al posto di Giuseppe Pannacci ritorna Stefano Giammarioli.

MERCATO La Virtus Verona ha comunicato l'ingaggio del centrocampista Paolo Sammarco, classe 1983, lo scorso anno in forza al Frosinone in serie A. Sammarco ha firmato un contatto fino a giugno.