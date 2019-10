Investiti dal pickup a Verucchio: dopo la moglie muore anche il marito, un ex Carabiniere

Cronaca

Verucchio

| 19:21 - 15 Ottobre 2019

L'elisoccorso sul luogo del'incidente.

E' spirato in ospedale il 52enne Giampiero Malavolta, ex Carabiniere originario della Provincia di Fermo, coinvolto in un incidente stradale assieme alla moglie Sandra Semprini, 50enne, anch'ella deceduta. I due coniugi, lo scorso 27 settembre, stavano passeggiando in via Valle, a Verucchio, quando sono stati investiti da un pick up guidato da un 75enne. Il personale del 118 si era prodigato nei soccorsi, ma la prima a perdere la vita era stata la donna, il 30 settembre. Il marito, dopo 19 giorni in ospedale, ha seguito l'infausto destino della moglie.