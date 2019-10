Rimini Calcio, l'attaccante Zamparo squalificato per due turni: salta Cesena e l'ex Reggiana

Sport

17:41 - 15 Ottobre 2019

Come si temeva l'attaccante del Rimini Luca Zamparo, espiulso a Fano per un fallo di reazione, è stato squalificato per due turni e dunque salterà il derby col Cesena ma anche la partita del turno infrasettimanale a Reggio Emilia contro la sua ex squadra. La motivazione parla di "atto di violenza nei confronti di un avversario con il pallone non a distanza di gioco". Probabile che il suo sostituto sia Arlotti.

L'arbitro del derby di domenica al Romeo Neri tra Rimini e Cesena è Marco Ricci di Firenze (Lencioni-Testi)