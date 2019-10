FOTO Novafeltria, grande partecipazione alla terza Festa della Vendemmia

Attualità

| 17:38 - 15 Ottobre 2019

Immagini della terza edizione della Festa della vendemmia (foto Paola Dore).

Bilancio positivo per la terza edizione della Festa della Vendemmia che, lo scorso fine settimana, ha animato il centro storico di Novafeltria. Le piazze e il corso gremite di persone, sia sabato 12 che domenica 13 ottobre, anche grazie alle favorevoli condizioni climatiche. Il clou della festa domenica, con il rito della pigiatura dell'uva e la sfilata dei carri trainati da buoi, come da tradizione contadina. Tanti volontari si sono vestiti a tema e sono state allestite vecchie osterie e botteghe artigianali per un tuffo negli anni '30 e '40, quando si trattava di una vera e propria festa nazionale, per sostenere la produzione vitivinicola. Grande soddisfazione per la pro loco, che in una nota commenta: "Il Direttivo ci tiene a ringraziare i collaboratori, in primis sindaco e amministrazione comunale tutta, associazioni locali, scuole, alunni, artigiani, commercianti, produttori, creatori d’opera, artisti, sponsor. Un grazie di cuore a tutti i volontari che hanno messo a disposizione il loro tempo libero dedicandolo a questa associazione, con passione, impegno ed entusiasmo e senza i quali la pro loco non avrebbe potuto ottenere i risultati raggiunti: la buona riuscita di una manifestazione è possibile solo se esiste un gruppo affiatato al quale non manchi la voglia di fare".