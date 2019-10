Rimini, una messa per ricordare i due agenti morti nella sparatoria della Questura di Trieste In concomitanza con i funerali, alle 11.30 di mercoledì 16 ottobre una funzione in ricordo di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta

Attualità Rimini | 16:11 - 15 Ottobre 2019 I due poliziotti uccisi nella sparatoria in Questura a Trieste. In concomitanza con i funerali solenni degli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, uccisi da un pregiudicato durante una sparatoria nella questura di Trieste, anche la città di Rimini ricorderà i due poliziotti caduti in servizio. Mercoledì 16 ottobre, alle 11.30, sarà la chiesa Santa maria in Corte (dei Servi) a ospitare una funzione religiosa, aperta a tutta la cittadinanza, di commemorazione. A officiarla il cappellano della Polizia di Stato, Padre Paolo Carlin.