Roller Freestyle, settimo posto per Davide Giannoni ai campionati Europei

| 15:29 - 15 Ottobre 2019

Davide Giannoni in azione.

Nel fine settimana del 12 – 13 ottobre a Nantes, nel nord-ovest della Francia, nello Skate Park "Hangaar", si è disputata l'ultima fase del Campionato Europeo di roller freestyle, specialità aggressive.



L'atleta biancoazzurro, Davide Giannoni, è partito per la finale consapevole di non poter fare del suo meglio, in quanto il recente cambio di brand era ancora da finire di testare su rampe ufficiali, ma è stato un cambiamento necessario per poter iniziare al meglio la prossima stagione sportiva.



Il portacolori della Federazione Sammarinese Roller Sports si è aggiudicato il 7° posto, preceduto da avversari di tutto rispetto; la medaglia d'oro è stata, infatti, assegnata a Nicolas Mougin (Francia), titolare del titolo di vice-campione del Mondo. Il podio è stato poi composto da Stephen Coutard (Francia) e Daniel Parker (Germania).



Questa competizione ha ufficialmente chiuso il calendario 2019, il prossimo appuntamento si disputerà il 14 dicembre a Barcellona, per un evento extra stagionale.