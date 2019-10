Novafeltria, scomparsa la storica insegnante Ines Vecchioli: avrebbe compiuto 100 anni a novembre

Attualità

Novafeltria

14:37 - 15 Ottobre 2019

Nel riquadro Ines Vecchioli.

La comunità di Novafeltria è in lutto per la scomparsa di Ines Vecchioli, storica maestra delle scuole elementari. Ieri (lunedì 14 ottobre) la signora Ines è deceduta a 99 anni, a pochi giorni dal suo centesimo compleanno, venendo a mancare all'affetto dei suoi cari, in primis i figli Anna Maria e Roberto. Sono stati invece quaranta gli anni trascorsi dietro una cattedra, esercitando quella professione che amava tanto, come amava lavorare a stretto contatto con i suoi scolari, bambini e bambine. Andò in pensione a 65 anni, nel 1984. Suo marito Antonio Bernucci, falegname anch'egli molto noto in paese, era invece scomparso nel 1977. Novafeltria si stava preparando alle celebrazione del suo centesimo compleanno: alcune volontarie della pro loco erano in contatto con la famiglia per organizzare una festa, alla quale avrebbe partecipato anche il sindaco Stefano Zanchini, per il saluto istituzionale. La comunità di Novafeltria saluterà la maestra Ines mercoledì 16 ottobre, data dei funerali presso la Chiesa di San Pietro in Culto (ore 15). La redazione di altarimini.it si unisce al cordoglio per la scomparsa di Ines.