Federconsumatori apre uno sportello a Novafeltria

| 13:27 - 15 Ottobre 2019

Sede Cgil e della Federconsumatori di Novafeltria (foto da google).

Anche a Novafeltria apre lo sportello Federconsumatori, presso la sede Cgil in via Enrico Fermi 20. Ogni terzo venerdì del mese (pomeriggio) a partire dal 18 ottobre 2019, sarà presente un consulente (avvocato), che prenderà su appuntamento (telefonando al 0541.779989 tutte le mattine dal Lunedì al Venerdì), in esame le problematiche dei consumatori utenti che ne avranno necessità.



Con Novafeltria diventano nove le sedi della Federconsumatori della Provincia di Rimini a disposizione dei consumatori ed utenti, nove sportelli in grado di garantire un tempestivo servizio di consulenza e prima assistenza legale. L’attività viene svolta in larga misura da consulenti legali volontari e qualificati che, con passione e determinazione mettono a disposizione dell’associazione il proprio tempo fornendo informazioni consulenza ed assistenza ai consumatori sui loro diritti, delle leggi vigenti e delle azioni da intraprendere.



Federconsumatori è una Federazione nazionale di consumatori e utenti, costituita nel 1988, è una associazione senza scopo di lucro che ha come obbiettivi prioritari l’informazione e la tutela dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti, con particolare riguardo i soggetti svantaggiati sia dal punto di vista economico che sociale. Si occupa di problemi di contenziosi in materia di telefonia, di utenze domestiche, gas, energia,acqua, rifiuti, canone tv, risarcimenti e indennizzi derivati da vacanza rovinata, contenziosi con artigiani, commercianti, banche, assicurazioni e finanziare, assistenza infortunistica e tutela del diritto alla salute, orientamento e consulenza al servizio amministratore di sostegno.