Inflazione negativa per i beni nel riminese, salvo i prodotti alimentari il cui prezzo cresce di poco

13:07 - 15 Ottobre 2019

Inflazione e crescita dei prezzi.



Nell’ambito dell’Osservatorio Economico, la Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini ha elaborato alcuni dati circa l’andamento dell’inflazione nei territori di riferimento dell’Ente, per i primi 8 mesi dell’anno 2019.





La dinamica dei prezzi al consumo in provincia di Rimini



In termini tendenziali (vale a dire rispetto ai 12 mesi precedenti), ad agosto 2019, la variazione dell’per il capoluogo di Rimini (estendibile alla relativa provincia) è stata pari al +0,7%. Una dinamica moderatamente positiva rispetto ai 12 mesi precedenti, dovuta all’incremento dei prezzi dei prodotti alimentari (+0,3%), dei trasporti (+1,0%), dei servizi ricettivi e di ristorazione (+3,2%) e dei servizi sanitari (+0,6%); queste 4 voci costituiscono circa il 51% del paniere provinciale.In flessione, invece, l’andamento dei prezzi di abbigliamento e calzature (-0,7%), all’abitazione (come affitti e utenze) (-0,2%), articoli e servizi per la casa (-0,5%), ricreazione, spettacoli e cultura (-0,4%). Rilevante la contrazione dei prezzi relativi alle comunicazioni (-8,2%).La variazione dell’indicenel periodo in esame è stata pari al +0,6%. Ladell’inflazione (calcolata escludendo i beni alimentari non lavorati e i beni energetici) è pari al +0,9%.L’(che rappresenta la variazione media dell’indice nell’anno indicato, che si avrebbe ipotizzando che l’indice stesso rimanga al medesimo livello dell’ultimo dato mensile disponibile nella restante parte dell’anno, N.d.R.) al mese di agosto 2019 è pari al +1,6%, mentre la variazione dei prezzi media dei primi 8 mesi del 2019 (su analogo periodo del 2018) è del +0,9%.La variazione dell’, che si riferisce ai consumi dell’insieme delle famiglie che fanno capo ad un lavoratore dipendente, è stata pari al +0,6% in agosto 2019 (sul medesimo mese del 2018).