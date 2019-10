Aiutare ragazzi e bambini a vivere il territorio: a Riccione torna il servizio educativo

Attualità

Riccione

12:48 - 15 Ottobre 2019

Anche quest’anno è partito il servizio educativo pomeridiano del Get per i ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni. Il progetto, sostenuto dal Comune di Riccione e gestito dalla Cooperativa Sociale Il Millepiedi, inserisce le attività del Gruppo Educativo Territoriale (Get) negli orari extra-scolastici, permettendo ai ragazzi di vivere e fare esperienza all’interno di un contesto che vuole arricchire la socializzazione, l’integrazione con il territorio, l’aiuto scolastico e il sostegno alle famiglie nel processo di crescita e apprendimento dei propri figli. Ad accompagnare il gruppo di ragazzi è prevista la presenza di 3 educatori professionali con il Coordinamento Pedagogico della cooperativa.



Il gruppo del Get che incontra i ragazzi all’arboreto Cicchetti, svolge varie attività tra le quali uscite all’aria aperta, tornei, attività di sostegno nei compiti scolastici. L’obiettivo è quello di formare un gruppo con la possibilità di accogliere anche ragazzi segnalati dai Servizi Sociali con difficoltà di relazione, per adattare su di loro percorsi personalizzati, e al contempo, inserirli nelle attività svolte dai tutti i partecipanti.



Per scoprire nel dettaglio programmi e funzioni il 23 ottobre è stata fissata una giornata aperta con giochi e merende rivolti ai ragazzi con la partecipazione delle famiglie e degli educatori a partire dalle ore 15.00.



Per maggiori informazioni: Danilo Concordia (cell.3332907744 www.ilmillepiedi.it).



Le iscrizioni potranno essere effettuate direttamente nella sede del Get all’Arboreto.