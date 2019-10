La riminese Magoo Vulcangas terza di classe alla Barcolana di Trieste

Sport

Rimini

15 Ottobre 2019

L'equipaggio della Magoo Vulgangas.

Grande risultato per l’imbarcazione riminese Magoo Vulcangas nella trasferta triestina, che dopo 7 anni riconquista il podio alla Barcolana arrivando terza di classe su 180 iscritti e 43 assoluti su 2116 imbarcazioni. «È stata una regata molto sofferta», commenta Daniele Mazzotti al timone della Magoo Vulcangas, «la mancanza di vento non ci ha permesso una minima distrazione ogni refolo di vento era prezioso per avanzare e guadagnare posizione, l’equipaggio è stato perfetto e questo ci ha permesso di ottenere questo bellissimo risultato».



Un altro risultato è arrivato anche il giorno prima della Barcolana al trofeo Miramare di Barcola Grignano, dove la stessa squadra si è classificata prima di classe e terza assoluta su 50 imbarcazioni. In equipaggio Daniele Mazzotti (timoniere), Aurelio Menghi (prodiere), Silvia Corrieri (randa), Elia Neri (drizze), Davide Pazzaglia (tailer), Daniele Buffetti (tailer) Fabrizio Ursic (volanti).