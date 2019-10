"Valmarecchia magica", documentario sulle nostre colline e valli presto in onda su Rai 3

Attualità

Valmarecchia

| 10:18 - 15 Ottobre 2019

Un fotogramma del documentario.

"Valmarecchia magica" è il titolo del documentario dedicato al territorio romagnolo che andrà in onda prossimamente all'interno della trasmissione di Rai 3 Geo&Geo. "Valmarecchia magica" è stato realizzato dal regista Luigi Rossini che, nella sua carriera, vanta collaborazioni illustri con Tonino Guerra e Pupi Avati. Ha realizzato diversi programmi televisivi come autore e produttore per la Rai. E' consulente di Cinecittà Holding.



"La Valmarecchia è la valle segnata dal corso del Marecchia" si legge nella presentazione del documentario "che caratterizza un paesaggio attraente e armonico nei suoi contrasti tipici di questa parte della Romagna. E’ primavera e le verdi colline e campagne ben coltivate si alternano, infatti, a inattesi speroni di roccia calcare, punti dai quali si può godere di uno straordinario paesaggio, sia verso il mare di Rimini che verso i monti delle marche e della toscana. Seguendo il corso del fiume scopriremo i borghi medioevali come Pennabilli, San Leo e Santarcangelo di Romagna che hanno animato la storia e la cultura del luogo, incontreremo persone come Silvestro appassionato di funghi, Domenico e il suo orto dei frutti dimenticati, Ronci che macina la farina con il suo mulino ad acqua, Matteo che fa il pane come una volta, Cioli e le sue preziose ceramiche, il signor Marchi con le sua stamperia e il mangano del 1600. Sono abitanti della valle che incarnano le tradizioni e le arti del territorio detentrici di saperi e sapori legati alla ricca cultura rurale che fonda i suoi aromi in un territorio ancora incontaminato."