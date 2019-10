VIDEO Incendio in un capannone di Santarcangelo, nove squadre dei vigili del fuoco in campo

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 07:30 - 15 Ottobre 2019

Nove unità di vigili del fuoco del comando di Rimini sono intervenute ieri sera alle 20:41 con l'ausilio del sistema Aps (Autopompa serbatoio), un'autobotte e l'autoscala nella zona industriale di Santarcangelo di Romagna per un incendio.



La chiamata arrivata alla sala operativa dei vigili del fuoco segnalava fiamme sul tetto di un capannone sito in via della Industrie, con fiamme e coltre nera visibili in lontananza malgrado il buio. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che con l' autoscala sono saliti sul tetto del capannone e mediante una linea di tubazioni di mandata di acqua hanno spento prontamente le fiamme derivanti da sei fiorere in plastica che stavano bruciando, ha impedito l'ulteriore propagazione dell'incendio ed in particolare il coinvolgimento del rivestimento combustibile dell'intera copertura del fabbricato. Sul posto presente anche personale dei Carabinieri per accertare eventuali responsabilità.