Turista polacco a nuoto in mare in mutande, salvato al largo di Rimini

Cronaca

Rimini

| 07:02 - 15 Ottobre 2019

Guardia Costiera in azione.

Non vede il marito rientrare da una nuotata in mare e fa scattare l'allarme. Un turista polacco 42enne è stato soccorso in mare lunedì pomeriggio. L'uomo, in biancheria intima, aveva lasciato la moglie a prendere il sole nella spiaggia di Bellariva ed era partito per una nuotata. Ad un certo punto aveva perso l'orientamento. Non vedendolo rientrare la moglie ha dato l'allarme. L'uomo è stato soccorso a 1,5 km dalla costa prima da una draga che stava passando in zona e poi consegnato alla Capitaneria di Porto. Nonostante la temperatura dell'acqua non calda e lo spavento, l'uomo è apparso in condizioni discrete ed è stato assistito da personale del 118.