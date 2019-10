Basket Promozione, altro ruggito dei FaDaMat: battuto il Livio Neri 71-47

Sport

Rimini

| 23:56 - 14 Ottobre 2019

Un'azione dei FaDaMat nel match vittorioso con il Livio Neri Cesena.





Seconda di campionato e seconda gara casalinga, questa volta contro il Livio Neri di Cesena, squadra esperta con DNA di giocatori cesenati che si sono tolti tante soddisfazioni nell'arco della loro carriera. La partita si mette subito sui giusti binari per i giallo-neri che riescono a mettere in campo la maggiore freschezza fisica.

Subito sugli scudi un pimpante Andrea Serpieri, ma tutti i chiamati in causa danno un buon contributo e le rotazioni riescono a sopperire ai precoci problemi di falli di Federico Cardinali, Nicolò Zaghini e Matteo Missiroli.

Al rientro dall'intervallo Livio Neri gioca la carta zona ma un ispirato capitan Magnani la punisce con tre siluri quasi consecutivi. Da questo momento la partita scivola via fino al + 24 finale. Da segnalare un apporto positivo di tutti gli 11 ragazzi a referto.

Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì alle ore 21,30 alla palestra Carim dove i FaDaMat ospiteranno i Morciano Eagles.



Il tabellino

Fadamat Rimini - Livio Neri Cesena 71-47

FADAMAT: Muccioli 2, Zaghini 9, Borello 3, Cardinali 6, Magnani 10, Ferrini 8

8, Toni 6, Accardo 5, Serpieri 14, Guglielmi 6, Missiroli 2. All. Podeschi.