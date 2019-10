Calcio C, anche la Fermana caccia il mister: via Destro, arriva Petrone?

| 23:30 - 14 Ottobre 2019



Mentre a Gubbio martedì saranno ufficializzati gli arrivi di Stefano Giammarioli come ds e del tecnico Vincenzo Torrente, a Fermo è saltata la panchina di Flavio Destro. Oltre al tecnico viene sollevato dall’incarico anche il vice Vincenzo Rodia. All'ex mister gialloblù e al suo vice vanno i ringraziamenti da parte della società per i traguardi raggiunti nel corso della sua gestione e la professionalità dimostrata durante l’intera gestione stessa.

La seduta di allenamento di martedì sarà guidata dal preparatore atletico Roberto De Luce. Fatale la sconfitta in casa contro l’Imolese. In classifica la Fermana ha 8 punti, uno in più del Rimini e tre turni - domenica 27 ottobre - sarà di scena al Romeo Neri.

Come sostituti si fanno i nomi di Ivo Iaconi (portò la Fermana in serie B ai tempi del presidente Battaglioni), di Beppe Magi, di Mario Petrone di cui il ds Massimo Andreatini ha grande stima, di Roberto Cevoli, di Mauro Antonioli e di Oscar Brevi.