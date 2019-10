Basket D, hurrà Dulca Angels all'esordio contro Castelfidardo: 63-56

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 19:15 - 14 Ottobre 2019

Dulca Angels vittoriosa nell'esordio del campionato di serie D.



All’esordio nel campionato di serie D – girone marchigiano - il Santarcangelo Basket ha battuto il Castelfidardo per 63-56. I ragazzi di coach Badioli dopo un mese dal primo allenamento hanno dimostrato di aver già trovato i punti di riferimento per un gioco corale. La condizione fisica è ancora da perfezionare a causa di qualche lieve infortunio e gli avversari hanno puntato proprio sul far andare fuori giri la Dulca. I clementini, orchestrati bene da Frigoli e trascinati dai canestri degli interni (ispirato Delvecchio con 21 punti) restano in controllo del match fino alla sirena finale provando più volte la fuga ma invano perché Castelfidardo rimane sempre in scia.

A fine terzo quarto il punteggio dice 46- 45, ma all'inizio degli ultimi 10 minuti capitan Mussoni Ma. porta a termine canestro più libero che ridà morale e da il "la" per l'ultimo miniparziale. Il tabellone luminoso alla fine segna 63 a 56 per i gialloblu che così concludono la festa dell'Angels Day nei migliori dei modi. Prossimo match sabato 19 ottobre in trasferta contro Basket Fanum alle ore 19.15.



Il tabellino

Santarcangelo: Frigoli 9, Gamberini 6, Mazza, Chiari 5, Mussoni Ma. 7, Sacchetti 7, Vandi 2, Guziur 4, Mussoni Mi. 2, Delvecchio 21. Ne. Andreani, Tamburini. All. Badioli

Castelfidardo: Sampaolesi 2, Ruggiero ne, Gobbetti, Merli 2, Barontini 10, Marini 26, Zoppi ne, Brandoni, Vasiliauskas 4, Sabbatini 11, Schiavoni 1. Ne. Vitali, Ruggiero. All. Balestrieri

Arbitri: Iacomucci e Lisotta

Parziali: 17-13, 32-25, 46-45, 63-56.

Note: usciti per 5 falli: Guziur (Santarcangelo); Brandoni (Castelfidardo)