Tartufo Bianco: successo bis! Numeri da record per la 35esima Fiera di Sant’Agata Feltria

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 15:38 - 14 Ottobre 2019

La gara del tartufo.

La seconda domenica della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Sant’Agata Feltria, ha fatto il bis. Dopo il grade risultato dell’esodio, domenica 13 ottobre la replica, con un afflusso record i visitatori durante tutta la giornata.

Il buongiorno si era visto dal mattino: già venerdì sera l’area camper si è riempita, domenica sono stati occupati tutti gli spazi a disposizione anche fuori dall’area camper, con circa 150 camper che hanno raggiunto e sostato a Sant’Agata Feltria.





Il borgo di Sant’Agata Feltria da domenica e per tutte e quattro le domeniche del mese di ottobre (6, 13, 20, 27) ospita la XXXV edizione della Fiera Nazionale, e propone la valorizzazione di prodotti tipici, selezionando le eccellenze, primo fra tutti, appunto, il tartufo bianco pregiato.

L’ottimismo per la qualità e anche per la quantità del prezioso “Oro dei Boschi”, è stato ben riposto.

Il prezioso tubero è garantito dalla presenza di 8 stand, in rappresentanza di zone diverse d’Italia ma tutte ad alta vocazione, dove la raccolta è anche partita prima rispetto a S. Agata Feltria e alla Valmarecchia.





La tradizionale “gara dei cani da tartufo” ha coinvolto 20 cani, e altrettanti accompagnatori. La vittoria nella gara al Parco Montefeltro è stata vinta da Maggie del riminese Gaetano Barbuto: si tratta di un meticcio femmina di 11 anni. È stata l’unica a trovare 3 tartufi nel tempo stabilito: 2 minuti.

Al secondo posto si è classificata Onda, di Danilo Tomassini, uno springer bracco di 7 anni, femmina di proprietà di Danilo Tomassini, di Santarcangelo. Sul gradino più basso del podio è finito Tyson, springer bracco maschio di 2 anni, di proprietà di Mirco Tomassini, figlio di Danilo. Al quarto posto si è classificato Alberto Alni grazie a Bia, bracco pointer di 2,5 anni, di San Mauro Pascoli. Al quinto posto Diana di Luciano Docci, un lagotto di 13 anni, di Sartiano di Novafeltria.

I primi cinque classificati sono stati premiati da Andrea Rinaldi, organizzatore della gara dei cani; dal consigliere Emanuele Peruzzi, dall’assessore al Bilancio, dal presidente Pro Loco Stefano Lidoni e dal sindaco Guglilmino Cerbara.

La Pro Loco ha inteso riconoscere il “Premio Fedeltà” a Matteo Ballarini, conduttore di Trento, in gara con il suo cane, e proveniente da Trento.