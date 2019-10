Novafeltria: viaggiavano in sei in auto, uno nel portabagagli. Conducente sanzionato E' quanto successo lo scorso weekend durante i controlli: la vettura è stata fermata in via XXIV Maggio

Cronaca Novafeltria | 15:36 - 14 Ottobre 2019 Carabinieri di Novafeltria. Viaggiavano in sei su un'automobile, una Mercedes Classe A, con uno dei passeggeri salito sul vano portabagagli posteriore. La vettura è stata fermata lo scorso weekend dai Carabinieri di Novafeltria, durante un controllo stradale, sulla via XXIV Maggio a Novafeltria. "Lo stratagemma poteva costare caro in tema di sicurezza", si legge in una nota dell'Arma. Il conducente, un 20enne di Coriano, è stato sanzionato.