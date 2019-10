Calcio C, rivoluzione a Gubbio: esonerato mister Guidi con lo staff, il ds Pannacci si dimette

Sport

Rimini

| 15:21 - 14 Ottobre 2019

Salta un'altra panchina nel girone B della serie C.



Rivoluzione a Gubbio dopo la sconfitta interna contro il Carpi il tecnico Federico Guidi (ex Primavera Fioretnina e alla guida di Under 20 e Under 19 azzurre) è stato esonerato e contestualmente, l'allenatore in seconda Andrea Cupi, il preparatore atletico Domenico Melino ed il collaboratore tecnico Federico Santi. Il direttore sportivo Giuseppe Pannacci ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili. Si profilano i ritorni di Stefano Giammarioli e in panchina di Torrente (con lui dalla C2 alla B, poi alla guida di Bari, Cremonese, Salernitana, Vicenza e Sicula Leonzio nell'ultima stagione) con Beppe Magi come alternativa.