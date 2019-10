Aggressioni a medici e infermieri in ospedale, un'iniziativa per sensibilizzare i cittadini

Attualità

Rimini

| 13:52 - 14 Ottobre 2019

Ingresso pronto soccorso dell'ospedale Infermi di Rimini.

Mercoledì 16 ottobre anche all'ospedale Infermi di Rimini la Funzione Pubblica CGIL organizzerà dei punti di distribuzione di materiale sul tema delle aggressioni, all’ingresso ed all’interno delle strutture sanitarie del territorio, subite dal personale sanitario. In particolare sarà distribuita una lettera che racconterà le difficoltà dei lavoratori dei servizi sanitari, troppo spesso sottoposti a pressioni che sfociano in aggressioni. L'obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza e spingerla a non entrare in contrasto con il personale sanitario, ma a sostenerlo nella lotta per una sanità di qualità e per servizi all'altezza dei bisogni delle persone. "Il sistema sanitario è un sistema sotto-finanziato che da anni vede una grande distanza tra le promesse delle campagne elettorali e la nuda verità legata agli stanziamenti previsti nelle leggi finanziarie, mai conseguenti alle promesse", rileva una nota della Funzione Pubblica Cgil.