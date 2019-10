Sabato 19 ottobre ultima tappa stagionale per la Caveja Bike Cup

Sport

Valconca

| 13:35 - 14 Ottobre 2019

Caveja Bike Cup.

Manca meno di una settimana all’ultimo appuntamento stagionale del Caveja Bike Cup in programma sabato 19 ottobre a Mercatino Conca (Pu) organizzato dal Team Bike Valconca.

La preparazione del tracciato è terminata e venerdì verrà segnato definitivamente per le prove libere. La location è ottima anche per famiglie e accompagnatori. La zona di partenza e arrivo infatti è al parco comunale del Campo Fiera con giochi per bambini e bar limitrofi.

Si parte sabato dalle ore 12 alle ore 13 con le iscrizioni al costo di 15 € e ritiro pacchi gara (integratori offerti dal nostro sponsor Food Science San Marino).

Alle ore 13.30 la prima gara in programma con la staffetta a squadre di 4 atleti dove i team si sfideranno su metà del tracciato in programma (traccia Verde della planimetria). Già iscritte squadre come Black Road, Valle del Conca, Team Bike Valconca, Cicloteam 2001 e San Marino MTB. Le preiscrizioni per i team sono ancora aperte fino a martedì 15 ottobre.

Alle ore 14.30 sarà la volta della gara individuale sul tracciato di 3 chilometri circa da ripetere 5 volte più il giro di lancio (lancio evidenziato in traccia BLU nella planimetria) per un totale di circa 18 km. Il tracciato è mediamente tecnico e in linea con il periodo

Alle ore 16 infine ricca premiazione di giornata della prova individuale, del Team Relay e del Brevetto del Caveja.

La prima edizione è stata vinta da Bucci Emanuele (Frecce Rosse) che quest’anno non ha ancora confermato la sua presenza lasciando lo “scettro” a qualche altro pretendente per la vittoria finale.



Qui il tracciato

Qui il regolamento completo