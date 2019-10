Parziale chiusura al traffico di piazzale Ceccarini e viale Virgilio per lavori in corso Martedì 15 ottobre verrà monterà una gru per lavori all'ex hotel Principe Majestic

Attualità Riccione | 13:24 - 14 Ottobre 2019 Lavori in corso (foto di repertorio). In concomitanza della partenza dei lavori, previsti per martedì 15 ottobre, necessari al montaggio della gru edile, in vista dei lavori di ristrutturazione dell’ex Hotel Principe Majestic, verrà istituita la parziale chiusura al traffico veicolare di viale Virgilio e Piazzale Ceccarini. Mentre con l’inizio dei lavori veri e propri di demolizione parziale della struttura, che dovrebbero concludersi a fine ottobre, a partire da lunedì 21 novembre l’ufficio traffico della Polizia Locale procederà alla chiusura di viale Virgilio e di una parte di Piazzale Ceccarini.