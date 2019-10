Perde tutti i punti della patente, ma continua a guidare: denunciato 60enne bellariese

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 13:19 - 14 Ottobre 2019

Pattuglia della Polizia Municipale (foto di repertorio).

Nell'ambito dell'attività di pattugliamento condotta sul territorio, negli scorsi giorni gli agenti della Polizia Municipale hanno controllato un cittadino bellariese di sessant'anni, colto al volante della propria auto senza patente di guida. Gli accertamenti effettuati a mezzo di banca dati hanno evidenziato come lo stesso fosse privo della potente perché revocata a causa della perdita totale dei punti: trattandosi della seconda violazione di questa natura, poichè già una volta era stato pizzicato alla guida senza patente, il soggetto è stato denunciato per la violazione dell art.116 c.15-17 cds ed il veicolo è stato posto a fermo amministrativo per tre mesi.