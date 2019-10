Be Show: il Gran Galà dell'Operetta ha chiuso la rassegna di spettacoli de Le Befane

Attualità

Rimini

| 13:04 - 14 Ottobre 2019

I protagonsiti del Galà dell'operetta al Be Show.

Si è concluso sabato 12 ottobre 2019 sulle parole e sulle note - performate dal vivo - delle arie più famose e delle scene più divertenti tratte dai capolavori della 'piccola lirica' (La vedova allegra, Il paese dei campanelli, Scugnizza, Cin-ci-là, La Principessa della Czarda, Al Cavallino Bianco), Be Show, la rassegna di spettacoli organizzata e promossa da Le Befane Shopping Centre di Rimini. In scena, nelle tre serate molto gradite dal pubblico, le acrobazie dei Black Blues Brothers, le risate e la simpatia di Maurizio Lastrico e, per ultimo, il Gran Galà dell'Operetta con la Compagnia Teatro Musica Novecento di Reggio Emilia.



I brani cantati e recitati sabato sera dal vivo, accompagnati da costumi impeccabili e divertenti balli, hanno riportato lo spettatore in un'atmosfera d'altri tempi, coinvolgendolo in un divertimento intelligente e spensierato. I duetti comici e le sempreverdi melodie dei maestri dell'ottocento e novecento sono stati i protagonisti di una serata d'allegria e buona musica.