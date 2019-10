Amarcord, il capolavoro di Fellini proiettato al cinema Fulgor

Eventi

Rimini

| 12:54 - 14 Ottobre 2019

Scena da Amarcord di Federico Fellini.

Il Cinema Fulgor, in attesa di festeggiare il centenario di Federico Fellini, proietta il suo capolavoro "Amarcord": martedì 15 ottobre, martedì 12 novembre e martedì 3 dicembre.



Amarcord (1973): esattamente vent’anni dopo avere raccontato la storia di una fuga dalla provincia con I vitelloni, l’autore ritorna in quel piccolo mondo, ricostruendo gli ambienti della sua adolescenza a Cinecittà e a Ostia: Rimini.

La famiglia che vediamo rievocata nel film è quella dell’amico d’infanzia Titta Benzi e intorno a lui pullula un’umanità descritta con tinte sanguigne e linee grottesche (soprattutto i rappresentanti delle istituzioni, il clero e i gerarchi fascisti), con tenera sensualità (Gradisca) e un’ironia al tempo stesso affettuosa e graffiante.

La vitalità delle figure che popolano il film (compresa l’emarginata ninfomane Volpina) cela una sotterranea, profonda malinconia.

Il piccolo borgo romagnolo degli anni Trenta riassume una delle più penetranti immagini dell’Italia secondo Fellini: un piccolo mondo immaturo e conformista, succube di un regime becero e mistificatore, o tristemente impotente di fronte alle sue violenze.



Programma, Cinema Fulgor



Ore 20:00 - Aperitivo a buffet nel foyer del Fulgor

Ore 21:00 - Proiezione di Amarcard di Fedrico Fellini



I biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria del Cinema Fulgor la sera della proiezione o nei giorni precedenti negli orari di apertura (16:00 - 21:00). Lunedì dalle 20:30 alle 22:00. Non si accettano prenotazioni.