| 12:43 - 14 Ottobre 2019

Con l'ottava tappa del giro in programma mercoledì 16 ottobre alle ore 21.15 al Cinema Tiberio di Rimini, si entra nel vivo della 12° edizione di Amarcort Film Festival che si terrà dal 19 al 24 Novembre in varie location del centro storico di Rimini.



La selezione dei corti tutta “Made in Italy” è formata da opere in concorso all’edizione 2019 di Amarcort Film Festival, che non sono entrate nella selezione ufficiale, ma che meritatamente si sono guadagnate una seconda possibilità: il voto del pubblico.



Durante la serata, i "viaggiatori" presenti in sala dovranno scegliere 2 vincitori.



Il corto più votato completerà la rosa dei finalisti che si sfideranno durante la finale de "Il Giro del Mondo in 80 Corti" 2019, in programma per il 21 Dicembre, in occasione del giorno più corto dell'anno; il secondo classificato verrà ripescato nella selezione ufficiale di Amarcort Film Festival 2019.



Il Giro del Mondo in 80 Corti è un evento organizzato da Amarcort Film Festival e Sedicicorto.





Nove tappe a cadenza mensile durante le quali saranno proiettati 80 cortometraggi, piccoli capolavori provenienti da tutto il mondo tutti sottotitolati in italiano.





Ogni tappa vede la partecipazione del pubblico come giuria che può votare i corti migliori che si sfideranno poi nella finalissima che si terrà a dicembre.



Il pubblico inoltre ad ogni tappa può partecipare anche all’estrazione di 2 Bottiglie da un litro di Gradisca di Birra Amarcord.