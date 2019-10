FOTO Giancarlo Magalli ospite della fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Pergola

Attualità

Marche

| 12:39 - 14 Ottobre 2019

Giancarlo Magalli ospite della fiera nazionale del tartufo bianco pregiato.

Un crescendo esaltante dall’apertura degli stand a cena. E’ stata una meravigliosa domenica, la seconda, della fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Pergola. Dopo l’ottima partenza, il bis con il centro storico di uno dei borghi più belli d’Italia pieno per tutta la giornata. Affollata la mostra mercato, così come la profumatissima Casa del Tartufo, con il diamante della terra in esposizione, quest’anno di ottima qualità. Un grande successo, ancora una volta, il Teatro dei Golosi che ha visto protagonisti Giancarlo Magalli e il noto chef Alfonso Della Croce.



Il presentatore e conduttore Rai da oltre 40 anni, prima di salire sul palco dell’Angel Dal Foco, ha voluto conoscere la città e la fiera, passeggiando con gli amministratori lungo corso Matteotti e via Don Minzoni, intrattenendosi anche con diversi produttori. Magalli si è complimentato per l’organizzazione della kermesse ed è rimasto colpito dalla bellezza di Pergola. Visitatori da tutta la regione ma non solo, sono arrivati infatti una cinquantina di camper da diverse zone d’Italia per il raduno camper organizzato dalla Pro loco. Ospiti della seconda domenica una delegazione di Gernsbach, città tedesca gemellata con Pergola, che ha esposto specialità locali e della Foresta Nera, e l’associazione Marchigiani Aprilia. Affollati a pranzo ristoranti e i vari stand, così come la Piazza del Gusto ‘Marche da Mangiare’, curata da Massimo Biagiali, a due passi dai Bronzi Dorati. Molti i visitatori al Museo per ammirare il gruppo bronzeo, la nuova sala immersiva e i tanti altri tesori custoditi.



Nel pomeriggio stracolma piazza Fulvi, dove si sono esibiti il simpaticissimo Bicio l’antidepressivo e la band Il Diavolo & l’Acqua Santa; non da meno la meravigliosa chiesa di Sant’Andrea che ha ospitato il concerto del coro Melodic Living Ensemble. Dopo le premiazioni del terzo Trofeo del Tartufo allo stadio comunale e del torneo di tennis ‘Memorial Elio Oradei’, il tartufo ha fatto il suo ingresso trionfale a teatro per il secondo appuntamento del Teatro dei Golosi, la grande novità di questa 24esima edizione della Fiera.



Il profumo del re della tavola, ma non solo, protagonista del salotto curato e condotto dal giornalista e presentatore Paolo Notari. A portare i saluti per l’amministrazione, davanti a una splendida cornice di pubblico, l’assessore al turismo Sabrina Santelli, sul palco insieme al direttore di Confcommercio Marche Nord Amerigo Varotti. Di fragranze, tartufo, cucina e spettacolo hanno parlato piacevolmente il noto chef Alfonso Della Croce, Magalli, che ha preparato un delizioso piatto base di bianco pregiato, il profumiere Arturetto Landi, ‘naso’ famoso in tutto il mondo, Paolo Fadelli, tra gli ideatori dell’iniziativa, Cristian Cavagna, Danay Betancourt Gonzales. Graditissima ospite la moglie di Ivan Graziani, Anna. E’ stata l’occasione per parlare del film biografico sul grande cantautore ‘Cavalieri nel vento’, ma anche per emozionarsi, quando ad Anna è stata portata la dedica che lei insieme ad Ivan, tanti anni fa, avevano fatto alla Cantina del Priore durante la Festa del Vino. Ad allietare la serata, al piano, Letizia Rossi. Quindi nel foyer del teatro è stata servita una elegante cena al tartufo guidata e animata dagli chef e dagli ospiti. Della Croce ha ideato e realizzato appositamente ‘Surprise’, un dessert al tartufo, prelibatezza assoluta, mentre Landi ha voluto omaggiare i numerosissimi ospiti della cena con un profumo unico al mondo creato per Pergola e la Fiera.



A testimonianza dell’importanza della manifestazione, sono arrivati a Pergola il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini con il segretario generale Fabrizio Schiavoni; il direttore della Confcommercio provinciale Varotti insieme al vicesindaco di Urbino Roberto Cioppi; il direttore della Cia Marche Gianfranco Santi.

“Siamo molto soddisfatti – sottolinea il sindaco Simona Guidarelli – dell’andamento delle prime due giornate di Fiera. Nella domenica appena passata Pergola si è riempita di tantissimi visitatori: un bel successo che mi piace condividere con tutta la squadra, con chi collabora, i volontari. Al format degli ultimi anni abbiamo voluto aggiungere delle novità che si stanno rivelando molto apprezzate, in primis il Teatro dei Golosi. Anche i maggiori punti di ristoro, così come alcune modifiche logistiche stanno dando ottimi risultati. Il binomio enogastronomia di qualità e cultura è quello giusto per promuovere e valorizzare Pergola e le sue eccellenze”.



Il 20 ottobre la terza e ultima domenica: tra gli ospiti il cantante e attore Edoardo Vianello.