Disquisizioni sull'amore con Massimo Recalcati e la Gambalunga al teatro Galli di Rimini

| 12:23 - 14 Ottobre 2019

Apre martedì 15 ottobre la distribuzione dei biglietti per la serata “Nomi dell’amore. È ancora possibile parlare d’amore?” in programma mercoledì 23 ottobre alle 21 al teatro Galli di Rimini con Massimo Recalcati, serata organizzata e offerta dal Gruppo Sgr in occasione dei suoi 60 anni, in collaborazione con la biblioteca Gambalunga.



Un tema, quello delle sfide emotive e sentimentali del nostro tempo, che il noto psicoanalista e scrittore ha indagato in profondità e a cui ha recentemente dedicato il libro di grande successo “Mantieni il bacio. Lezioni brevi sull'amore”. L’ingresso alla serata è gratuito, fino ad esaurimento posti.



I biglietti saranno distribuiti nella sede centrale di Gruppo Sgr negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle alle 12:30 e dalle 14 alle 17) e alla biblioteca civica Gambalunga (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19; sabato dalle 8 alle 13). Ogni persona potrà ritirare al massimo due biglietti.