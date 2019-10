Dà di matto per strada e poi in ospedale, donna tedesca di 55 anni arrestata dai carabinieri

Cronaca

| 12:19 - 14 Ottobre 2019

Una tedesca di 55 anni residente a Riccione è stato arrestata domenica sera dai carabinieri di Riccione. Già nota alle forze dell’ordine, la donna era stata notata da una pattuglia della polizia locale in preda ad un forte stato di alterazione - dovuto verosimilmente all’abuso di sostanze alcooliche - e per questo motivo è stato immediatamente richiesto l’intervento del 118, anche al fine di scongiurare pericoli ed ulteriori molestie ai cittadini. Una volta giunta in ospedale, però, la donna non è riuscita a placare la propria ira e si è scagliata contro il personale sanitario e della polizia locale aggredendo fisicamente uno degli agenti, provocandogli lievi lesioni. Sul posto sono dunque intervenuti in supporto i carabinieri del radiomobile che, riportata la calma, hanno dichiarato in stato di arresto la donna per resistenza a pubblico ufficiale.