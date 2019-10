Volano i giovanissimi della Marignanese Calcio di mister Ballarini

Sport

San Giovanni in Marignano

| 12:16 - 14 Ottobre 2019

Giovani calciatori della Marignanese.



Secondo weekend positivo per le giovanili della Marignanese in campo con cinque squadre dai Pulcini 2010 fino alla Juniores.



Partiamo proprio dalla Juniores che ottiene finalmente il primo successo stagionale dopo una serie di partite sempre ben giocate ma dove erano mancati i tre punti. Questa volta i ragazzi di Girolomoni hanno unito il bel gioco alla vittoria e nel match interno con il Cervia si sono imposti 3-1 con le reti di Tarasconi, Raffaelli e Romani.



Sconfitta di misura invece per gli Allievi che dopo il successo di sette giorni fa non sono riusciti a ripetersi nel match casalingo con la Promosport. La squadra di Bacchini è uscita sconfitta di misura (2-1) nonostante un’ottima prova condita dal gol di Buonavoglia.



Mentre i Giovanissimi 2005 hanno osservato un turno di riposo, seconda vittoria consecutiva per i Giovanissimi 2006 che si sono imposti 1-0 del derby con il Cattolica; per i ragazzi di Ballarini il gol decisivo è stato siglato da Tirincanti.



Passiamo ai campionati fair play con gli Esordienti 2008 che sono scesi in campo a Morciano con lo Junior del Conca in una bellissima partita condita da ben 14 reti segnate da Cangini, Barletta, Lorenzi, Markay, Tasini, mentre i Pulcini 2010 hanno disputato una bellissima partita con gli amici della Vis Misano (gol di Marcaccini, Boga e Micheli)