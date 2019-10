Agevolazioni tariffe servizio mensa scolastica di Cattolica, ultimi giorni per presentare le domande

Attualità

Cattolica

| 12:02 - 14 Ottobre 2019

È indetto un bando pubblico per la “Concessione di agevolazioni straordinarie sulle tariffe del servizio mensa scolastica (scuola primaria a.s. 2019-2020)” rivolto ai residenti nel Comune di Cattolica, genitori di bambini iscritti e frequentanti il tempo pieno nelle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Cattolica con Isee fino a 25 mila euro.

Le domande potranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune di Cattolica entro venerdì 18 ottobre. Il bando completo ed i modelli della domanda sono già reperibili presso i plessi scolastici dell'istituto comprensivo di Cattolica, presso l'ufficio relazioni con il Pubblico e presso l’uficio servizi sociali del comune sono scaricabili, inoltre, dal sito web del comune.



Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all'ufficio servizi sociali chiamando lo 0541 966514 o scrivendo a lombardisimone@cattolica.net.