Oggi a Rimini si festeggia San Gaudenzo: animazione, tombola e la consegna di medaglie della Croce rossa

Eventi

Rimini

| 09:50 - 14 Ottobre 2019

Un automezzo della Croce Rossa di Rimini (Foto da Facebook).

In occasione della festa patronale di Rimini in onore di San Gaudenzo che si celebra oggi (lunedì 14 ottobre), il comitato cittadino della Croce Rossa Italiana conferisce una medaglia d'oro all'ex comandante della capitaneria di porto e una d'argento ad appartenente alla polizia di stato. Inoltre attribuirà medaglie commemorative e di anzianità ad altri "uomini in divisa" con particolare riferimento ad appartenenti al corpo della polizia municipale di Rimini. Corpo la cui bandiera sarà insignita di Medaglia (circostanza poco frequente nello scenario nazionale).



Le onorificenze sono state concesse dal comitato nazionale Cri.. L'appuntamento si tiene in piazza Cavour a Rimini alle 15.45. I premiati raggiungeranno poi la sede della Diocesi ove incontreranno il vescovo Francesco Lambiasi prima della celebrazione solenne del santo patrono.



I festeggiamenti di oggi prevedono alle 14.30 il concerto della banda Città di Rimini, alle 15.15 animazione e spettacoli in piazza, alle 16.30 la tradizionale tombola. Il ricavato dalla vendita delle cartelle sarà destinato alla nascita del numero verde gratuito 800 231 999 per prenotare i servizi di trasporto sanitario della Croce rossa sul territorio.