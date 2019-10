Calcio Promozione: Sant'Ermete ko in casa con il Faenza (2-3), blitz vincente del Vis Misano a Reno (0-1)

Sport

Rimini

| 18:33 - 20 Ottobre 2019

La rosa del Sant'Ermete 2019-20.

A cura di Riccardo Giannini



Sant'Ermete - Faenza 2-3



S.ERMETE: Rossi, Tosi Brandi (79' Depaoli), Castiglioni (81' Gacovicaj), Ciccarelli, Amadei, Cupioli, Mancini, Fuchi, Belloni, Vukaj (70' Qatja), Galassi (81' Bonifazi).

In panchina: Vandi, Fini, Contadini, Pacaj.

All. Pazzini.

FAENZA: Tassinari, Albonetti, Ragazzini, Gabrielli, Selleri, Ferraresi, Montemaggi (67' Errani), Bertoni (75' Salazar), Cisterni (77' Lanzoni F), Lanzoni G (67' Missiroli), Chiarini.

In panchina: Ravagli, Franceschini, Spada, Navarro

All. Moregola.



ARBITRO: Giordano di Bologna (Assistenti: Finchi di Ferrara e Ali Hichri di Imola).

RETI: 12' Fuchi (S), 20' Cisterni, 81' Chiarini, 85' Lanzoni, 91' Gacovicaj (S).

CRONACA: terza sconfitta consecutiva in casa per il Sant'Ermete, che continua a concedere troppe reti agli avversari; quattordici nelle ultime cinque gare (tra esse però anche la vittoria a reti inviolate con il Bellaria Igea Marina). I "Verdi" passano in vantaggio al 12' con Fuchi, che sorprende un non irreprensibile Tassinari. Un errore della difesa locale permette a Cisterni di pareggiare i conti al 20'. Finale ricco di emozioni: Faenza in vantaggio con Chiarini che ribadisce in rete una respinta di Rossi su punizione, all'85' Lanzoni punisce un'uscita a vuoto dell'estremo difensore. A tempo scaduto il 2-3 di Gacovicaj.





Reno - Vis Misano 0-1



RENO: Lami, Bottini, Acquaviva, Bonavoglia (84' Scoglio), Valdi, Mingozzi, Frati, Francisconi (60' Giorgini), Fancello, Focaccia (46' Taddei), Sow (74' Bandini).

In panchina: Casadei, Zennaro, Rava, Melandri.

All. Ragazzini.

VIS MISANO: Sacchi, Antonietti, Tonini, Mercuri, Lepri, Sanchez, Muccioli (84' Boldrini), Laro (71' Stella); Urbinati M. (79' Pari), Serafini (88' Urbinati F.), Benedetti (67' Torregiani).

In panchina: D'Orsi, Antonelli, Mussoni, Baravelli.

All. Bucci.



ARBITRO: Mantelli di Bologna (Assistenti: Sugamiele e De Paoli di Cesena).

RETI: 80' Torregiani (V).

NOTE: ammoniti Bottini, Tonini.

CRONACA: partita equilibrata nella quale hanno prevalso le difese. Il classe 2000 Torregiani rompe gli equilibri al dieci minuti dal termine, finalizzando una ripartenza avviata da una palla persa dagli avversari a centrocampo. Il diagonale dell'attaccante non dà scampo al portiere Lami.





Torconca - Gambettola 5-0



TORCONCA: Hysa, Averhoff, Di Addario, Harrach, Franciosi, Musabelliu; Ferrani, Casoli; Pasolini, Brighi, Mani (84' Filippucci).

In panchina: Mancini, Zavatta, Cugnigni, Guenci, Tombari, Ortolani, Franca.

All. Vergoni.

GAMBETTOLA: Morelli, Lelli (79' Ercolani), Rigoni, Limounì, Daltri, Corbara; Barducci (73' Merloni), Brigliadori, Angeli N., Braccini, Alijahaej (58' Ambrosini).

In panchina: Pracucci, Alessandri, Zamagna, Bacchini, Tramonti, Molari.

All. Angeli.



ARBITRO: Biagini di Bologna (Assistenti: Ajdinovski di Ravenna e Corbelli di Rimini).

RETI: 52' Pasolini, 70' Casoli, 82' Brighi, 88' e 90' Ferrani

NOTE: espulso Daltri al 69', ammonito Alijahaej.

CRONACA: splendida affermazione casalinga del Torconca che schierava una formazione titolare con 6 under (nel finale diventati 5 con la sostituzione di Mani).

​​​​​​

San Pietro in Vincoli - Bellaria Igea Marina 1-0



SPIV: Laganga, Valbonesi, Gavelli, Della Pasqua, Casadio, Zanzani; Casadei (88' Valgiusti), Bergamaschi (85' Russomanno), Pezzi (65' Rocchi), Gjordumi, Marocchi (75' Galassi).

In panchina: Bartolini, Montaletti, Rossi, Casanova, Treossi.

All. Vezzoli.

BELLARIA IGEA MARINA: Mignani, Minacapilli, Alvisi (46' Facondini), Fusi F. (60' Aruci), Zanotti, Venturi; Chiussi (46' Bellavista), Galassi; Marchini (46' Caporali), Zanni, Loi (60' Righini).

In panchina: Forastieri, Pruccoli, Baldini, Vivo.

All. Fusi L.



ARBITRO: Al Mohammadi di Cesena (Assistenti: Coppola di Ravenna e Muratori di Cesena).

RETI: 16' Zanzani.

NOTE: espulso Gjordumi, ammoniti Alvisi e Rocchi.

CRONACA: buona prova del Bellaria Igea Marina sul campo del Reno, ma ancora una volta gli uomini di Fusi escono a mani vuote. Partita giocata su buoni ritmi. Decide l'incontro il gol di Zanzani al 16': sugli sviluppi di un corner riceve palla dalla parte opposta, entra in area e lascia partire un destro che non dà scampo a Magnani.





Novafeltria - Pietracuta 0-4



NOVAFELTRIA: Batani, Mahmutaj, Gori, Rinaldi, Mosconi (57' Ceccaroni); Narducci, Piva (70' Cappella A.), Balducci A. (57' Crociani); Di Filippo, Muratori (78' Giovanetti), Sartini (70' Crociani M).

In panchina: Cappella, Giovagnoli, Jazaj, Bindi.

All. Mugellesi

PIETRACUTA: Leardini, Fabbri Fe., Mularoni, Tosi, Lessi, Masini; Bruma (60' Tomassini F.R.), Fabbri Fr. (89' Bargelli), Fratti (86' Bartolani), Fabbri D. (49' Golinucci), Evaristi (78' Galli).

In panchina: Balducci C., Tomassini A., Pavani, Tadhzybayev.

All. Fregnani.



ARBITRO: Zippilli di Mantova (Assistenti: Mauriello di Bologna e Macari di Cesena).

RETI: 28', 54' e 67' Fratti (P), 88' rig. Tomassini F.R. (P).

NOTE: espulsi Rinaldi al 34', Mugellesi (all. Novafeltria) al 62', Gori al 77'. Ammoniti Fabbri D., Fabbri Fr., Fabbri Fed., Muratori, Di Filippo, Crociani A., Batani. Angoli 3-3. Recupero 2'+3'.

Qui la cronaca completa della partita





​Bagnacavallo - Cervia 0-1



BAGNACAVALLO: Mazzotti, Domi (65’ st. Greco), Signani, Maccolini, Bucci, Calderoni, Ndiaye, Mara (58’ st Vincenzi), Capirossi, Piva (80’ Marilungo), Mazzotti Ma. (46’ st. Bandini).

In panchina: Tampieri, Mazzanti, Rondinelli, Vecchiolla.

Allenatore: Mazzotti.

CERVIA: Braggion, Panfili, Brando, Guerra, Severi, Ceccarelli, Kalac, Romagnoli (55’ st. Candoli), Calandra, Alberani, Ndoka (58’ st. Merli).

In panchina: Giannini, Braschi, Valentini, Lazzerini, Caporossi, Briganti, Fantini.

Allenatore: Molducci.



ARBITRO: Galletti di Bologna (Assistenti Pili e Guerra di Rimini).

RETE: 34' Kalac (C).

NOTE: espulso Severi al 65', ammoniti Panfili, Bucci, Ndiaye, Calderoni.

CRONACA: il gol partita arriva al 34', sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il Bagnacavallo libera male concedendo di nuovo palla ai gialloblu, l’azione si sviluppa subito sulla fascia destra, dove Ndoka riesce a mettere un traversone sul secondo palo. Kalac, rimasto in avanti ne approfitta beffando difensori e portiere incrociando e insaccando di testa.



CLASSIFICA: Russi (17 punti), Torconca, Faenza e Sparta Castelbolognese (15), Pietracuta e Gatteo (14), Vis Misano (13), Cervia (12), Due Emme, Gambettola, Sampierana e San Pietro in Vincoli (11); Vis Novafeltria (10), Sant'Ermete (6), Bellaria Igea Marina, Fosso Ghiaia e Reno (5), Bagnacavallo (4).