Calcio Eccellenza: Vitaioli evita il ko del Tropical Coriano con la Copparese (1-1)

Sport

Coriano

| 18:23 - 20 Ottobre 2019

Fase di gioco di una partita del Tropical Coriano (foto di repertorio).





Tropical Coriano - Copparese 1-1



T.CORIANO: De Angelis, Battistini, Zanni (72' Greco), Ricci, Olivieri, Vitaioli F:, Stanco (84' Montebelli), Marconi (72' Conti); Farneti (67' Dumitru), Vitaioli M., Giardi (62' Palazzi).

In panchina: Romani, Perazzini, Pasini, Scognamiglio.

All. Zagnoli.

COPPARESE: Turco, Guariniento, Scaramelli, Telloli, Ambrosini, Boccafoglia; Mirontsel, Visentini (87' Gaba); Evali (60' Maione, 63' Jadovski), Giuriola, De Angelis (60' Marchi).

In panchina: Marongiu, Zannella, Tafuro.

All. Albieri.



ARBITRO: Sintini di Cesena (Assistenti: Xhafa e Pasciuta di Ravenna).

RETI: 83' rig. Giuriola (C), 88' Vitaioli M. (TC).

NOTE: ammoniti Zanni, Palazzi, Conti, Boccafoglia, Ambrosini.



Un gol di Matteo Vitaioli evita al Tropical Coriano la sconfitta casalinga con la Copparese (1-1). Al 7' locali pericolosi grazie a un'incursione di Battistini sulla destra, il cross trova la conclusione di Marconi, respinta sulla linea da un difensore ospite. Al 23' Ricci su punizione dai 30 metri sfiora il gol, con la palla che fa la barba al palo e si spegne a lato. Ripresa con maggiori emozioni: al 49' Evali si invola verso de Angelis e calcia a rete, il portiere è bravo a respingere in uscita di piede. Al 61' cross di Matteo Vitaioli da sinistra a servire il colpo di testa di Marconi, Turco alza sopra la traversa. Al 75' Greco ci prova da fuori area con il mancino, palla di poco alta sopra la traversa. All'82' contatto in area del Tropical Coriano tra Palazzi e Visentini. L'arbitro fischia il rigore che Giuriola trasforma. All'88' il pari di Vitaioli, con un colpo di testa su corner di Palazzi. Nel recupero al 92' cross di Palazzi per il colpo di testa di Dumitru, Turco blocca in tuffo.