Calcio 1a Cat Girone H: Morciano e Stella, gol e vittorie convincenti contro Alta Valconca e Granata

Sport

Rimini

| 19:13 - 20 Ottobre 2019

La rosa del Morciano Calcio 2019-20.





Morciano - Alta Valconca 3-2



MORCIANO: Marconi Eu., Salvi (70' Ingrosso), Berardi (87' Ricci), Grechi, Monaldi, Volponi (80' Radu), Becchimanzi (57' Puglisi), Molfetta; Dragoni, Gravina, Sottile (79' Marconi Ed.).

In panchina: Petrucci, Tenti, Fraternali, Antonelli.

All. Antonioli.

ALTA VALCONCA: Bornacci, Bencivenga (59' Cevoli), Bertuccioli (68' Palmerini), Terenzi, Albani, Ottaviani; Matteucci, Dolci; Pasini, Ricciatti, Markaj (51' Pazzaglini M.).

In panchina: Tullio, Koné, Pazzaglini A., Fratesi, Pastor, Sani.

All. Di Nunzio.



ARBITRO: Angelini di Rimini.

RETI: 27' e 62' Gravina (M), 75' Dragoni (M), 85' e 92' Cevoli (AV).

NOTE: ammoniti Sottile, Dragoni, Terenzi.

CRONACA: Il Morciano si aggiudica il derby della Valconca. Al 27' Gravina si accentra, supera due difensori e infila a fil di palo, alla sinistra di Bornacci. Ancora lo scatenato Gravina raddoppia al 62', sfruttando un lancio dalla trequarti di Puglisi. Perfetto il diagonale a infilare l'incolpevole Bornacci. Gli ospiti colpiscono un palo al 70' con Dolci, cinque minuti dopo altro lancio di Puglisi per Dragoni, che si invola tutto solo e infila il portiere per la terza volta. Il Morciano abbassa nel finale i ritmi e l'Alta Valconca segna due volte con Cevoli, che capitalizza due punizioni, la prima dai 25 metri, la seconda dal limite dell'area.





Stella - Granata 3-2



STELLA: Gentili, Lazzaretti, Bonucci, Cenci, Cicchetti (78' Gamberini And.), Belicchi, Gabellini (69' Crescentini), Garcia Rufer, Bellettini, Greco (80' Siuni), Greppi (65' Gogoli).

In panchina: Temeroli, Trusso, Fabbri, Gamberini Al., Angelini.

All. Boldrini.

GRANATA: Venghi, Asslani, Romagnoli (40' Ugone), Mountassim, Casali (40' Foschi), Amaducci, Astolfi (71' Fiori), Mastria, Vernocchi, Boni (59' Ceccarelli), Zavalloni.

In panchina: Venturini, Paolucci, Battistini, Lecce, Solinas.

All. Cantoni.



ARBITRO: Conicella di Rimini.

RETI: 8' Gabellini (S), 38' Garcia Rufer (S), 74' rig. Mastria (G), 85' Bellettini (S), 93' Ugone (G).

NOTE: espulso Moubtassin al 21', ammoniti Belicchi, Greppi, Amaducci, Ugone.

CRONACA: buona partenza della stella che all'8' passa in vantaggio con una pregevole triangolazione Bellettini-Greppi-Gabellini, che entra in area e batte Venghi con un preciso rasoterra. Granata in dieci dal 21' e raddoppio Stella al 38' con Garcia Rufer. Nella ripresa il Granata accorcia su rigore trasformato da Mastria, penalty fischiato dall'arbitro per un mani di Belicchi. All'85' colpo di testa vincente di Bellettini. Nel recupero è Ugone in scivolata a risolvere una mischia, segnando il 3-2 finale.





Polisportiva Sala - Riccione 3-3



POL. SALA: Caprili, Pagan, Velella, Bartolini Y. (42’st Orlandi), Aaron, Calandrini, Quarta, Zoffoli (23’st Fabbri Man.), Stambazzi (11’st Magnani), Milzoni (14’st Pellegrini), Ferraro (31’st Pagliarani).

A disp.: Pieri, Fabbri Mat., Cialotti, Savadori.

All. Bartolini M.

RICCIONE 1926: Tacchi, Galesi, Mancini, Balducci (29’st Colonna), Olivieri, Baretta, Gasperoni, Pellegrino, Facchini (36’st Amati), Basile, Cardini (21’st Gambuti).

A disp.: Fabbri L., Rossi, Palumbo, Barbiani.

All. Amadori.



ARBITRO: Marino di Cesena

RETI: 25’pt Facchini (R), 37’pt Ferraro (PS), 42’pt Quarta (PS), 45’pt Balducci (R), 25’st Gasperoni (R), 44’st Pagliarani (PS)

NOTE: espulso 51'st Basile, ammoniti 31’pt Facchini (R), 22’st Olivieri (R), 34’st Bartolini Y. (PS), 39’st Baretta (R), 48’st Galesi (R). Angoli 10-4, recupero 1'+6'.

CRONACA: Riccione in vantaggio al 25' con un colpo di testa di Facchini servito da un cross dalla destra. Al 37' il pareggio dei rossoblu di casa: cambio di campo di Milzoni per Ferraro, bravo a controllare la palla, a saltare un avversario e a superare il portiere Tacchi. Protestano i riminesi per un sospetto tocco di mano dell'attaccante. Cinque minuti dopo il Sala è in vantaggio con Quarta, che di piatto sfrutta una corta respinta della difesa avversaria. Le emozioni del primo tempo non sono finite: al 45' Balducci infila al volo da dentro l'area. Al 70' Gasperoni da fuori area supera Caprili per la terza volta. A un minuto dal 90' il nuovo pareggio del Sala lo firma Pagliarani, che sfrutta una mischia in area riccionese.





Verucchio - Athletic Poggio 2-0



VERUCCHIO: Maggioli, Zaghini, Campidelli, Genghini, Grossi, Pioli, Bianchini (Tentoni 25’st), Bonavitacola, Michilli (Gori 30’pt), Ronchi (D’Amuri 36’pt), Colonna (Giuliano 40’st). A disp: Bianchi, Girometti, Schipano, Leardini, Muccioli. All: Nicolini.

ATHLETIC POGGIO: Sebastiani, De Paoli, Ceccarini, Valentini, Astolfi, Pagliarani (Domeniconi 38’pt), Casadei, Fontana (Pugliese 16’st), Della Marchina, Celli (Gambuti 8’st), Neri. A disp: Spadazzi, Bizzocchi, Fabbri, Mariotti, Tasi, Cavalli. All: Fabbri.

ARBITRO: Zannoni di Cesena.

RETI: 20’st Ronchi (rig.), 45’st Gori.

NOTE: espulso Ceccarini al 47’st per fallo periocoloso, ammoniti Fabbri (all. Athletic Poggio), Pioli, Bianchini, Grossi, Genghini, Gori, Ceccarini, Neri, De Paoli, Astolfi.

Qui la cronaca completa dell'incontro