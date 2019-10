Tre incontri sul clima nella biblioteca di Bellaria Igea Marina assieme al Centro Meteo E-R

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 09:13 - 14 Ottobre 2019

La facciata della biblioteca Panzini (foto da Facebook).

“Tempo&clima, La sfida del cambiamento in atto tra previsione e prevenzione” è il titolo di un ciclo di tre conferenze aperte alla cittadinanza, nate dalla sinergia tra Centro Meteo Emilia Romagna e il comune di Bellaria Igea Marina con il supporto dell’assessorato alle politiche ambientali. Sarà l’occasione per affrontare nello specifico alcune importanti tematiche riguardanti la meteorologia, il clima, la prevenzione del rischio, collegando il tutto anche alla realtà turistica della città.



Le conferenze si svolgeranno nella biblioteca comunale Panzini giovedì 24 ottobre alle 21 per parlare di comunicazione meteorologica e “la sua importanza per il turismo”, giovedì 7 novembre per parlare di “prevenzione del rischio”, infine giovedì 14 novembre per parlare di “cambiamenti climatici e impatto sul territorio”.



L’invito è a registrare l’adesione cliccando su “partecipo” sull’evento Facebook, o in alternativa inviando una mail a centrometeostaff@gmail.com .