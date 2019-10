Un arresto per divieto di dimora e nove denunce nel fine settimana di controlli dei carabinieri di Rimini

Cronaca

Rimini

08:23 - 14 Ottobre 2019

Foto di repertorio.

Un 37enne della provincia di Forlì-Cesena è stato rintracciato e arrestato nel territorio perché destinatario del decreto di divieto di dimora in regione. Risulta imputato per il reato di atti persecutori contro i genitori. Sono state inoltre denunciate altre tre persone, così come riporta il Corriere di Romagna: un albanese 43enne per aver rubato una felpa in un negozio, una coppia di un 40enne albanese e una 35enne greca per aver infilato sotto i vestiti merce di un altro negozio per 200 euro. Infine un diciottenne magrebino è stato sorpreso a cedere una dose di hashish a un turista salernitano, per questo è stato denunciato a piede libero così come un altro pusher 27enne di Rimini. Nel bilancio dei controlli del fine settimana dei carabinieri di Rimini ci sono anche due guidatori in stato di ebbrezza.