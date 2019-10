Calcio 2a Cat: festa del gol alla Colonnella, il Rimini United dilaga (2-6)

Sport

Colonnella - Rimini United 2-6

Dente M., Gorizia, Gufka (49' Micheloni), Cavalli (56' Bugli), Cacioli, Orlandi (79' Leardini); Amati, Semprini; Sirena, Dente A., Iliev.In panchina: Dervischi, Maioli, Tosi, Ghinelli, Pizzagalli, Giani.All. Paternò.Morelli, Serpieri, Tamburini N., Spano, Morganti, Bruma; Vignaroli (71' Mongioi), Friscoli (82' Fiorini); Maggiore (79' Bastoni), Beneuce (80' Quiones), Albano (71' Capuano).In panchina: Tamburini, Magnani, Rossi.All. Bianchi.: Romanazzi di Rimini.19' Beneduce, 25' e 60' Tamburini, 46' rig. e 56' Maggiore, 62' Sirena (C), 75' rig. Semprini (C), 90' Capuano.espulso Serpieri, ammoniti Gueka, Cavalli, Orlandi, Morganti.Esordio vincente per Antonio Bianchi sulla panchina del Rimini United, che conquista la prima vittoria in campionato proprio contro l'ex squadra dell'allenatore. Dopo un tentativo per parte di Albano e Sirena, al 19' Beneduce sfrutta un errore della difesa gialloblu per superare Dente. Al 25' punizione di Nicola Tamburini che toglie le ragnatele dall'incrocio, per il raddoppio ospite. Nella ripresa si scatena subito Gerry Maggiore, a segno su rigore e poi di testa su cross di Vignaroli. Lo scatenato Tamburini segna ancora su punizione al 60', mentre due minuti dopo arriva il gol della bandiera firmato da Sirena. Il secondo rigore di giornata è trasformato da Semprini, poi al 90' il neo entrato Capuano sigla il definitivo 6-2.