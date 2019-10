FOTO Oltre diecimila partecipanti e 500 moto storiche al Misano Classic Weekend

Sport

Misano Adriatico

| 19:16 - 13 Ottobre 2019

Alcuni scatti della giornata conclusiva del Misano Classic Weekend (foto Fabrizio Petrangeli).

Passione, spettacolo e tradizione: chiusura con oltre 10.000 partecipanti per l’edizione 2019 del Misano Classic Weekend e la conferma che l’appuntamento ha ormai assunto un ruolo di riferimento nel panorama internazionale dei raduni dedicati alle moto che hanno scritto le pagine più straordinarie del motociclismo.



Moto leggendarie per le loro vittorie, accompagnate in pista da appassionati – quasi 500 nelle tre giornate con 11 gare in pista - che le rendono ancora oggi protagoniste; oppure nel paddock a sfilare col loro fascino. Ma anche in mostra, nel salone Marco Simoncelli con l’esposizione Wall of Fame curata dal Nuovo Moto Club Renzo Pasolini, oppure raccontate nell’ambito dei talk show organizzati nelle tre giornate.



Oggi, domenica 13 ottobre, è stata anche la giornata dedicata alla memoria di Marco Simoncelli. Al Sic è stata dedicata una strada, che si aggiunge alla denominazione del circuito, alla mostra stabile con i ricordi e alla rotonda con la scultura al centro che introduce all’autodromo, perché è volontà condivisa che il ricordo non si affievolisca e anzi tutto intorno al circuito possa ricordare il grande campione di Coriano.



“La sinergia con l’Amministrazione ha condotto alla realizzazione di due centri di quartiere e oggi di questa arteria utile al territorio – ha detto il presidente della Santa Monica SpA Luca Colaiacovo – a testimonianza che la città e il suo circuito sono un tutt’uno. Alimentiamo un volano economico potente al servizio del territorio e noi crediamo fortemente nelle prospettive di sviluppo, tanto che siamo alla vigilia di una nuova stagione di investimenti sulla struttura. Ci piace immaginare questa strada intestata al Sic abbracci, dalla pista, tutta la Riders’ Land. Tutto, intorno a noi, ci ricorda lui, la sua carica umana incontenibile, la sua amicizia e il suo talento”.



Tornando al weekend conclusosi oggi, da ricordare l’ottimo successo degli appuntamenti con il Campionato Italiano Vintage Endurance, con Misano World Circuit sede dell’unica prova in Italia di Campionato Europeo in orario serale e l’emozionante Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance per la prima edizione della serie monomarca dedicata alle Moto Guzzi V7 III.



“Misano Classic Weekend – commenta il managing director MWC, Andrea Albani - è un evento pienamente radicato della Motor Valley e in questo nostro territorio ormai conosciuto come la Riders’ Land. I valori che esprime sono quelli che alimentano una tradizione che si manifesta ogni anno in un calendario internazionale che oggi chiude una stagione eccellente, nella quale contiamo nuovamente il superamento del traguardo delle 600.000 presenze. Ora si apre una fase nuova, che si avvierà nelle prossime settimane: il Gruppo Financo ha approntato un piano industriale che prevede forti investimenti sulla struttura, affinché MWC mantenga la sua attrattività a livello mondiale, rispettando la logica di equilibrio economico che ci distingue e con una forte impronta di sostenibilità ambientale”.