Basket D, i Giardini Margherita brillano, la Stella Rimini no: ko casalingo (56-83)

Sport

Rimini

| 18:54 - 13 Ottobre 2019

La Stella Rimini.

Pesante sconfitta casalinga per la Stella per manio dei Giardini Margherita (56-83). Il divario è maturato maturato nel secondo tempo quando l'allenatore ospite ha adeguato la difesa su Del Turco, il solo giocatore realmente pericoloso per la Stella, efficace nel gioco da sotto e negli scarichi che non hanno trovato aiuto da parte dei compagni (28% da 3). Alla fine per lui anche 9 falli subiti, 10 rimbalzi, 4 recuperi, 2 assist e 3 stoppate in 38 minuti in campo con 37 di valutazione.

La squadra bolognese, ora in testa a punteggio pieno dopo 3 giornate, completa ed equilibrata, (4 in doppia cifra) ha preso il largo solo nell'ultimo quarto.

La Stella, con a referto solo tre giocatori reduci dalla passata stagione, deve migliorare l'intesa in quanto tutti gli atleti scesi in campo hanno dimostrato di meritare ampiamente la categoria. Prossimo impegno domenica a Granarolo contro Basket Collage.

Il tabellino

Stella - Giardini Margherita 56-83 (

Stella: Veroni ne, Tonti, Coralli, Bollini Trombetti 7, Verni, Pulvirenti 6, Vioglio 3, Bindi 2, Insero 6, Quartulli 4, Del Turco 24, Distante 4. All. Casoli, Polverelli.

Giardini Margherita: Lelli 5, Capancioni 8, Deledda 4, Paolucci 2, Del Prete 15, De Denaro 10, Morra 2, Mazzini, Venturi 19, Lolli 18. All. Morra, Baldazzi.

PARZIALI: 18-18,29-36,43-55